Джейдон САНЧО: «Мне хотелось вернуться в Англию»

Игрок сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал свой переход из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»:

«Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть в футбол на взрослом уровне. Но мне хотелось однажды вернуться в Англию.

Переход в «Манчестер Юнайтед» – это воплощение мечты в реальность. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге.

У команды потрясающий и молодой состав. Уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и вернуть клубу те успехи, которых заслуживают болельщики.

Я с нетерпением жду возможности поработать с тренером и его штабом. Надеюсь продолжить свое развитие».