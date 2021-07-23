Джейдон САНЧО: «Мне хотелось вернуться в Англию»

Полузащитник сборной Англии – о переходе в «Манчестер Юнайтед»

  • 23.07.2021 17:57
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Джейдон САНЧО: «Мне хотелось вернуться в Англию»
© twitter.com/ManUtd

Игрок сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал свой переход из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»:

«Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть в футбол на взрослом уровне. Но мне хотелось однажды вернуться в Англию.

Переход в «Манчестер Юнайтед» – это воплощение мечты в реальность. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге.

У команды потрясающий и молодой состав. Уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и вернуть клубу те успехи, которых заслуживают болельщики.

Я с нетерпением жду возможности поработать с тренером и его штабом. Надеюсь продолжить свое развитие».

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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