ФОТО. Ингулец представил форму на новый сезон

Клуб УПЛ «Ингулец» сегодня провел презентацию новой игровой формы команды на сезон 2021/2022. Комплекты выполнены в традиционных для клуба красном и желтом цветах. Техническим спонсором «Ингульца» остается компания «Joma»:
Напомним, в первом туре УПЛ «Ингулец» в субботу, 24 июля сыграет с «Шахтером».
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