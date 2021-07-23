Стало известно, почему затягивается подписание Рамиреса в Динамо

Причина банальная

  • 23.07.2021 16:17
  • 3969 просмотров
  • 10 комментариев
Стало известно, почему затягивается подписание Рамиреса в Динамо
© Edmund Örzsik. Эрик Рамирес

Трансфер Эрика Рамиреса в «Динамо» затягивается из-за непомерных аппетитов агентов венесуэльского форварда. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Задержка с подписанием Рамиреса до боли банальна. Агентские отступные. Люди требуют 25% от суммы трансфера. Им обещают не более 15%», – сказано в сообщении.

Отметим, что киевляне уже договорились со словацкой командой «ДАК 1904» о трансферной цене в 1,75 миллиона евро, а футболист провел успешное медобследование.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 23.07.2021 16:59
    -1
    Можно расходиться, нас...нае...обманули!!!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.07.2021 16:55
    -1
    Та шубу їм принесіть та і всьо
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 23.07.2021 16:53
    +1
    Агентам длинный и толстый член в задний проход каждому, что бы мало не показалось!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.07.2021 16:36
    +3
    Надо принципиально не соглашаться.
    Пусть сам Рамирес убалтывает своего агента.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 23.07.2021 16:36
    0
    Что значит непомерные аппетиты? Разве где-то в законе установлен верхний предел для отчислений агенту? Нет? Значит это могут быть любые суммы. Торгуйтесь. Это же рынок. Тут нужно постоянно торговаться, потому что на рынке нет ни фиксированных цен, ни предела, выше которой цена не может подняться. Вообще тот, кто говорит о непомерных ценах, тот фактически тем самым заявляет свое негативное отношение к рынку и капитализму.
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 16:34
    -7
    Автобусники на нуле ,просите кредит у Ахметова
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 23.07.2021 16:28
    -3
    Юрий Щербань, 23.07.2021 16:22
    нафига эти агенты нужны еще им 25 % от суммы давать , а если трансфер 20 лямов, что им 5 лямов зелени платить пусть ДАК им платит от суммы трансфера или уменьшает стоимость, агенты это паразиты, у южноамериканских футболистов их человек по 5 на каждого вот у нас есть Шаблий и все понятно с кем решать вопросы а не куча дядей, сватов, знаколмых братьев и все хотят наживиться на трансфере
    Поэтому агент и требует 25%, потому что игрок копейки стоет.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 23.07.2021 16:26
    -4
    На трансфер хватило денег, а на пару копеек агенту - не хватает. Может Сурку попробовать в казино пойти и выграть?
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    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 16:24
    -7
    Офигеть , прям Мино Райолв у него агент ?
    Почему не 125%?
    Зоя там уже и Суркис мог не жать те 150к лишних, если игрок реально нужен Деду
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    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 23.07.2021 16:22
    +2
    нафига эти агенты нужны еще им 25 % от суммы давать , а если трансфер 20 лямов, что им 5 лямов зелени платить пусть ДАК им платит от суммы трансфера или уменьшает стоимость, агенты это паразиты, у южноамериканских футболистов их человек по 5 на каждого вот у нас есть Шаблий и все понятно с кем решать вопросы а не куча дядей, сватов, знаколмых братьев и все хотят наживиться на трансфере
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.07.2021 16:36
    +3
    Надо принципиально не соглашаться.
    Пусть сам Рамирес убалтывает своего агента.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 23.07.2021 16:22
    +2
    нафига эти агенты нужны еще им 25 % от суммы давать , а если трансфер 20 лямов, что им 5 лямов зелени платить пусть ДАК им платит от суммы трансфера или уменьшает стоимость, агенты это паразиты, у южноамериканских футболистов их человек по 5 на каждого вот у нас есть Шаблий и все понятно с кем решать вопросы а не куча дядей, сватов, знаколмых братьев и все хотят наживиться на трансфере
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 23.07.2021 16:53
    +1
    Агентам длинный и толстый член в задний проход каждому, что бы мало не показалось!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 23.07.2021 16:36
    0
    Что значит непомерные аппетиты? Разве где-то в законе установлен верхний предел для отчислений агенту? Нет? Значит это могут быть любые суммы. Торгуйтесь. Это же рынок. Тут нужно постоянно торговаться, потому что на рынке нет ни фиксированных цен, ни предела, выше которой цена не может подняться. Вообще тот, кто говорит о непомерных ценах, тот фактически тем самым заявляет свое негативное отношение к рынку и капитализму.
    Ссылка
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