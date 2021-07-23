Стало известно, почему затягивается подписание Рамиреса в Динамо

Трансфер Эрика Рамиреса в «Динамо» затягивается из-за непомерных аппетитов агентов венесуэльского форварда. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Задержка с подписанием Рамиреса до боли банальна. Агентские отступные. Люди требуют 25% от суммы трансфера. Им обещают не более 15%», – сказано в сообщении.

Отметим, что киевляне уже договорились со словацкой командой «ДАК 1904» о трансферной цене в 1,75 миллиона евро, а футболист провел успешное медобследование.