Стало известно, почему затягивается подписание Рамиреса в Динамо

Трансфер Эрика Рамиреса в «Динамо» затягивается из-за непомерных аппетитов агентов венесуэльского форварда. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Задержка с подписанием Рамиреса до боли банальна. Агентские отступные. Люди требуют 25% от суммы трансфера. Им обещают не более 15%», – сказано в сообщении.
Отметим, что киевляне уже договорились со словацкой командой «ДАК 1904» о трансферной цене в 1,75 миллиона евро, а футболист провел успешное медобследование.
Источник — Telegram
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Пусть сам Рамирес убалтывает своего агента.
Почему не 125%?
Зоя там уже и Суркис мог не жать те 150к лишних, если игрок реально нужен Деду
Пусть сам Рамирес убалтывает своего агента.
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