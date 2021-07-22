Пока не могут договориться. Трансфер Рамиреса в Динамо затягивается

Игрок ждет в Киеве

  • 22.07.2021 22:11
  • 2547 просмотров
  • 9 комментариев
Пока не могут договориться. Трансфер Рамиреса в Динамо затягивается
© twitter.com/DAC_1904

По информации источника, форвард словацкого ДАКа Эрик Рамирес уже успешно прошел медосмотр в «Динамо», однако стороны не могут согласовать личный контракт.

При этом киевляне уже договорились с ДАКом о трансферной цене в 1,75 миллиона евро.

Рамирес пока остается в Киеве и продолжает переговоры.

Клуб может объявить о подписании контракта  в ближайшее время, хотя ранее ожидалось, что новичок успеет прибыть в Австрию на заключительные дни предсезонной подготовки команды Мирчи Луческу.

В течение лета клуб подписал вингера Дениса Антюха и форварда Илью Шкурина, но остался без Артема Беседина, который получил травму.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 22.07.2021 22:48
    +3
    Снова поклонники клуба - бомжа пытаются острить на ветке Чемпиона , получается так же , как и в в футбол с немцами играть
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.07.2021 22:46
    +2
    Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 22:41
    И этого странного пассажира,автобусники к себе в автобус не затянут
    А ты чего здесь? Зачем оно тебе?
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 22:45
    -2
    Ему наверно не могут обьяснить, как это официально 20 тысяч грн, а все остальное с офшора)) Думает что разводняк))
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 22:41
    -7
    И этого странного пассажира,автобусники к себе в автобус не затянут
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.07.2021 22:38
    0
    Кто то видимо жадничает
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 22.07.2021 22:38
    0
    Max30, 22.07.2021 22:19
    Я думал что усиления будет точечное,но Суркис что-то совсем зажал деньжат(
    Там в подъёмных дело , непонятым людям
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 22.07.2021 22:37
    0
    Судя по источникам из россии у парня 1000 и 1 агент , которые хотят себе не палые деньги за свой « нелегкий» труд
    Но надеюсь таки договорятся , ДК форвард ой как нужен
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.07.2021 22:33
    +2
    Надо чтобы договорились
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 22.07.2021 22:19
    -4
    Я думал что усиления будет точечное,но Суркис что-то совсем зажал деньжат(
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 22.07.2021 22:48
    +3
    Снова поклонники клуба - бомжа пытаются острить на ветке Чемпиона , получается так же , как и в в футбол с немцами играть
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.07.2021 22:46
    +2
    Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 22:41
    И этого странного пассажира,автобусники к себе в автобус не затянут
    А ты чего здесь? Зачем оно тебе?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.07.2021 22:33
    +2
    Надо чтобы договорились
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.07.2021 22:38
    0
    Кто то видимо жадничает
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 22.07.2021 22:38
    0
    Max30, 22.07.2021 22:19
    Я думал что усиления будет точечное,но Суркис что-то совсем зажал деньжат(
    Там в подъёмных дело , непонятым людям
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 22.07.2021 22:37
    0
    Судя по источникам из россии у парня 1000 и 1 агент , которые хотят себе не палые деньги за свой « нелегкий» труд
    Но надеюсь таки договорятся , ДК форвард ой как нужен
    Ссылка
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