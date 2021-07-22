Пока не могут договориться. Трансфер Рамиреса в Динамо затягивается

По информации источника, форвард словацкого ДАКа Эрик Рамирес уже успешно прошел медосмотр в «Динамо», однако стороны не могут согласовать личный контракт.

При этом киевляне уже договорились с ДАКом о трансферной цене в 1,75 миллиона евро.

Рамирес пока остается в Киеве и продолжает переговоры.

Клуб может объявить о подписании контракта в ближайшее время, хотя ранее ожидалось, что новичок успеет прибыть в Австрию на заключительные дни предсезонной подготовки команды Мирчи Луческу.

В течение лета клуб подписал вингера Дениса Антюха и форварда Илью Шкурина, но остался без Артема Беседина, который получил травму.