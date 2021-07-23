Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Жоржиньо заслужил выиграть Золотой мяч»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби считает, что хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может претендовать на Золотой мяч.

Игрок за последние два месяца выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

«Если посмотреть на трофеи, которые выиграл в этом году Жоржиньо, то он заслуживает Золотой мяч. Очень умный полузащитник. Всегда говорил своим футболистам следить за его игрой, потому что Жоржиньо видит игру на несколько ходов вперед. Был одним из ключевых исполнителей Италии на Евро».

«Конечно, Месси остается Месси, и пока он играет, то всегда будет главным претендентом на Золотой мяч».

«Еще бы отметил Кьеллини. В свое время Каннаваро выигрывал Золотой мяч, и после Евро я не вижу причин, почему Джорджо не может претендовать на награду», - сказал Де Дзерби.