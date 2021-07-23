Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Жоржиньо заслужил выиграть Золотой мяч»

Тренер «Шахтера» отметил итальянских футболистов

  • 23.07.2021 15:29
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Жоржиньо заслужил выиграть Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби считает, что хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может претендовать на Золотой мяч.

Игрок за последние два месяца выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

«Если посмотреть на трофеи, которые выиграл в этом году Жоржиньо, то он заслуживает Золотой мяч. Очень умный полузащитник. Всегда говорил своим футболистам следить за его игрой, потому что Жоржиньо видит игру на несколько ходов вперед. Был одним из ключевых исполнителей Италии на Евро».

«Конечно, Месси остается Месси, и пока он играет, то всегда будет главным претендентом на Золотой мяч».

«Еще бы отметил Кьеллини. В свое время Каннаваро выигрывал Золотой мяч, и после Евро я не вижу причин, почему Джорджо не может претендовать на награду», - сказал Де Дзерби.

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Источник — Gazzetta dello Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 23.07.2021 15:37
    +1
    Полностью согласен. И когда он выиграл Евро, я тоже подумал, что оно еще и ЛЧ выиграл.
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 23.07.2021 15:37
    +1
    Полностью согласен. И когда он выиграл Евро, я тоже подумал, что оно еще и ЛЧ выиграл.
    Ссылка
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