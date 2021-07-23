ВИДЕО. Селезнев активно занимается боксом

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев продолжает активно заниматься боксом, поддерживая спортивную форму.
«Валентин Литвинчук, придется в Ужгороде открывать тебе зал!!! Евгений Буряк, будешь меня тренировать», — прокомментировал Евгений свежий ролик.
Ранее сообщалось, что Селезнев продолжит карьеру в «Минае».
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Источник — Instagram
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