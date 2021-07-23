ВИДЕО. Селезнев активно занимается боксом

Украинский форвард поддерживает спортивную форму

  • 23.07.2021 13:29
  • 832 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Селезнев активно занимается боксом
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев продолжает активно заниматься боксом, поддерживая спортивную форму.

«Валентин Литвинчук, придется в Ужгороде открывать тебе зал!!! Евгений Буряк, будешь меня тренировать», — прокомментировал Евгений свежий ролик.

Ранее сообщалось, что Селезнев продолжит карьеру в «Минае».

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 14:19
    0
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:49
    ... один співає, другий боксує... Сумно пацанчикам... Так Кварцяний скоро в президенти піде....
    тот что "поет" тоже боксировал (с Вакулюком), так что пусть устроят бой, народу на поржать.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.07.2021 13:56
    +1
    Ранее сообщалось, что Селезнев продолжит карьеру в «Милане».
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:49
    +2
    ... один співає, другий боксує... Сумно пацанчикам... Так Кварцяний скоро в президенти піде....
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:49
    +2
    ... один співає, другий боксує... Сумно пацанчикам... Так Кварцяний скоро в президенти піде....
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.07.2021 13:56
    +1
    Ранее сообщалось, что Селезнев продолжит карьеру в «Милане».
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 14:19
    0
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:49
    ... один співає, другий боксує... Сумно пацанчикам... Так Кварцяний скоро в президенти піде....
    тот что "поет" тоже боксировал (с Вакулюком), так что пусть устроят бой, народу на поржать.
    Ссылка
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