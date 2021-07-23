ВИДЕО. Как Динамо готовится к матчу с Унионом

Киевская команда продолжает активно тренироваться на учебно-тренировочном сборе

  • 23.07.2021 13:14
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ВИДЕО. Как Динамо готовится к матчу с Унионом
© ФК Динамо Киев

Продолжается подготовка «Динамо» к старту нового сезона 2021/2022.

Переехав в Австрию, «бело-синие» продолжили тренировочный процесс с прицелом на будущие спарринги. Ближайший из них — против немецкого «Униона», представляющего Бундеслигу.

Но спарринги не мешают проводить насыщенные тренировки, ведь самое важное — правильно подготовиться к старту официального сезона.

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Источник — ФК Динамо Киев

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