ВИДЕО. Как Динамо готовится к матчу с Унионом

Продолжается подготовка «Динамо» к старту нового сезона 2021/2022.
Переехав в Австрию, «бело-синие» продолжили тренировочный процесс с прицелом на будущие спарринги. Ближайший из них — против немецкого «Униона», представляющего Бундеслигу.
Но спарринги не мешают проводить насыщенные тренировки, ведь самое важное — правильно подготовиться к старту официального сезона.
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Источник — ФК Динамо Киев
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