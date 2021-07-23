Украина хочет провести чемпионат мира по пляжному футболу

Основным городом проведения соревнований станет Одесса

  • 23.07.2021 13:26
  • 667 просмотров
  • 4 комментария
Украина хочет провести чемпионат мира по пляжному футболу
© УАФ

Украинская ассоциации футбола сообщает, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет изучать детали представления будущей заявки от Украины в ФИФА на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.
 
В рабочую группу войдут представители Украинской ассоциации футбола, Ассоциации пляжного футбола Украины, а также другие специалисты.
 
Основным городом чемпионата мира будет Одесса. Киев, Днепр и Ивано-Франковск, как города, которые уже имеют определенную инфраструктуру по пляжному футболу, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз участников мундиаля. Во всех четырех принимающих городах планируется в ближайшее время усовершенствовать материальную базу, необходимую для такого турнира.
 
Учитывая будущую заявку Украины на проведение чемпионата мира, Кубку Независимости по пляжному футболу планируется предоставить статус отборочного этапа чемпионата Европы, а еще через год - финала Кубка Европы по пляжному футболу.
 
Отметим, что Кубок Независимости-2021 стартует 23 июля.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 14:17
    0
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:48
    а команду диких лаптів та вболівальників пустять в Україну? ...особливо тих, що виступали на змаганнях в окупованому Криму / служили в безпогонній армії "вєжлівих людєй"/ публічно висловлювались на підтримку анексії та окупації... ?
    пустят!...но уже не выпустят (смайлик, с коварно потирающими рученками)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 23.07.2021 13:50
    0
    Андрей Васильевич почти месяц прошел как Евро прошел для Украины, скажите а главный тренер не хочет нам всем болельщикам сказать о своих следующих целях, и вообще будет ли его работа продолжена со сборной???
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 23.07.2021 13:48
    -1
    Политическая партия Уаф наносит ответный удар
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:48
    +1
    а команду диких лаптів та вболівальників пустять в Україну? ...особливо тих, що виступали на змаганнях в окупованому Криму / служили в безпогонній армії "вєжлівих людєй"/ публічно висловлювались на підтримку анексії та окупації... ?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:48
    +1
    а команду диких лаптів та вболівальників пустять в Україну? ...особливо тих, що виступали на змаганнях в окупованому Криму / служили в безпогонній армії "вєжлівих людєй"/ публічно висловлювались на підтримку анексії та окупації... ?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 14:17
    0
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 13:48
    а команду диких лаптів та вболівальників пустять в Україну? ...особливо тих, що виступали на змаганнях в окупованому Криму / служили в безпогонній армії "вєжлівих людєй"/ публічно висловлювались на підтримку анексії та окупації... ?
    пустят!...но уже не выпустят (смайлик, с коварно потирающими рученками)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 23.07.2021 13:50
    0
    Андрей Васильевич почти месяц прошел как Евро прошел для Украины, скажите а главный тренер не хочет нам всем болельщикам сказать о своих следующих целях, и вообще будет ли его работа продолжена со сборной???
    Ссылка
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