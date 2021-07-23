Украина хочет провести чемпионат мира по пляжному футболу

Украинская ассоциации футбола сообщает, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет изучать детали представления будущей заявки от Украины в ФИФА на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.



В рабочую группу войдут представители Украинской ассоциации футбола, Ассоциации пляжного футбола Украины, а также другие специалисты.



Основным городом чемпионата мира будет Одесса. Киев, Днепр и Ивано-Франковск, как города, которые уже имеют определенную инфраструктуру по пляжному футболу, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз участников мундиаля. Во всех четырех принимающих городах планируется в ближайшее время усовершенствовать материальную базу, необходимую для такого турнира.



Учитывая будущую заявку Украины на проведение чемпионата мира, Кубку Независимости по пляжному футболу планируется предоставить статус отборочного этапа чемпионата Европы, а еще через год - финала Кубка Европы по пляжному футболу.



Отметим, что Кубок Независимости-2021 стартует 23 июля.