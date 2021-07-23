«Наша сказка!» Савина показала фото со свадьбы с Бондарем

Известная украинская ведущая Дарья Савина поделилась снимками со свадьбы с 22-летним украинским футболистом донецкого «Шахтера» Валерием Бондарем.
«Наша сказка!», — прокомментировала Дарья серию снимков.
Свадьба пары состоялась в среду, 21 июля.
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Источник — Instagram
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