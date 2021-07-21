ФОТО. Бондарь и Даша Савина поженились

Сегодня, 21 июля, защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь женился на известной журналистке и телеведущей Даше Савиной:
Напомним, ранее Савина состояла в отношениях с форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой.
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Источник — Instagram
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Но не таким способом...
Ну то такое, девушка реально сделала шаг вперёд, девушка реально хотела попасть в теле=эфир, а для этого надо было замутить с кротом...
Сначала Свитолина , потом Бондарь...
Таких девчат и парней теряем..
Жалко парня...(((
Но не таким способом...
Ну то такое, девушка реально сделала шаг вперёд, девушка реально хотела попасть в теле=эфир, а для этого надо было замутить с кротом...
Жалко парня...(((
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