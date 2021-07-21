ФОТО. Бондарь и Даша Савина поженились

Футболист и журналистка решили связать себя узами брака

  • 21.07.2021 19:42
  • 4902 просмотра
  • 16 комментариев
ФОТО. Бондарь и Даша Савина поженились
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 июля, защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь женился на известной журналистке и телеведущей Даше Савиной:

Напомним, ранее Савина состояла в отношениях с форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой.

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Источник — Instagram

(19 голосов)

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Комментарии
    Magistr
    online
      Magistr, 21.07.2021 20:51
    -1
    Красивая пара! Поздравления!!!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.07.2021 20:24
    +6
    на третьем фото жесть....40 летняя мама и ее 20 летний сынок....
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:23
    +1
    romanchik.8402, 21.07.2021 20:10
    Удачи ребятам... Злыдни посмотрите на себя ты зеркало....И о своих достижениях подумайте... Больше ли у Вас их чем у этих ребят...
    С чистой совестью!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:22
    +4
    iravik83, 21.07.2021 20:08
    какие все завистливые и злопакостные!!!один сплошной негатив!!Счастья и всех земных благ этой паре пусть утрут нос всем зависливым говноедам!!
    Я не против счастья!!!
    Но не таким способом...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:20
    +2
    umnuy2, 21.07.2021 20:05
    известной журналистке и телеведущей Даше Савиной
    Ну чего ты так))) Она реально стала известной, после того , как "меняла"развела пару пацыков раньше....
    Ну то такое, девушка реально сделала шаг вперёд, девушка реально хотела попасть в теле=эфир, а для этого надо было замутить с кротом...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.07.2021 20:16
    -5
    Да что же это такое !!!
    Сначала Свитолина , потом Бондарь...
    Таких девчат и парней теряем..
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 21.07.2021 20:10
    -6
    Удачи ребятам... Злыдни посмотрите на себя ты зеркало....И о своих достижениях подумайте... Больше ли у Вас их чем у этих ребят...
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 21.07.2021 20:08
    -3
    какие все завистливые и злопакостные!!!один сплошной негатив!!Счастья и всех земных благ этой паре пусть утрут нос всем зависливым говноедам!!
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 21.07.2021 20:05
    +11
    известной журналистке и телеведущей Даше Савиной
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:04
    0
    На втором фото , там где их поздравляют, отчётливо видно, что у даши уже весь РОТ В КРОВИ!!!!
    Жалко парня...(((
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 21.07.2021 20:03
    +4
    Она по центру на фото, а он с боку такой дай подержусь.. Ой бл# Поздравлюшки для Дашульки, жизнь удалась
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 21.07.2021 20:00
    +6
    Соболезную.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.07.2021 20:00
    -2
    Счастья и любви.
    Ссылка
    higpelumgar
      higpelumgar, 21.07.2021 19:58
    0
    Ох, сплошная любовь кругом
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 21.07.2021 19:58
    +7
    Вона проти нього як мама виглядає.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 21.07.2021 19:45
    +1
    F
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.07.2021 20:05
    +11
    известной журналистке и телеведущей Даше Савиной
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 21.07.2021 19:58
    +7
    Вона проти нього як мама виглядає.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.07.2021 20:24
    +6
    на третьем фото жесть....40 летняя мама и ее 20 летний сынок....
    Ссылка
    Pereira
    online
      Pereira, 21.07.2021 20:00
    +6
    Соболезную.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:22
    +4
    iravik83, 21.07.2021 20:08
    какие все завистливые и злопакостные!!!один сплошной негатив!!Счастья и всех земных благ этой паре пусть утрут нос всем зависливым говноедам!!
    Я не против счастья!!!
    Но не таким способом...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.07.2021 20:03
    +4
    Она по центру на фото, а он с боку такой дай подержусь.. Ой бл# Поздравлюшки для Дашульки, жизнь удалась
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:20
    +2
    umnuy2, 21.07.2021 20:05
    известной журналистке и телеведущей Даше Савиной
    Ну чего ты так))) Она реально стала известной, после того , как "меняла"развела пару пацыков раньше....
    Ну то такое, девушка реально сделала шаг вперёд, девушка реально хотела попасть в теле=эфир, а для этого надо было замутить с кротом...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:23
    +1
    romanchik.8402, 21.07.2021 20:10
    Удачи ребятам... Злыдни посмотрите на себя ты зеркало....И о своих достижениях подумайте... Больше ли у Вас их чем у этих ребят...
    С чистой совестью!!!
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 21.07.2021 19:45
    +1
    F
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 21.07.2021 20:04
    0
    На втором фото , там где их поздравляют, отчётливо видно, что у даши уже весь РОТ В КРОВИ!!!!
    Жалко парня...(((
    Ссылка
    higpelumgar
      higpelumgar, 21.07.2021 19:58
    0
    Ох, сплошная любовь кругом
    Ссылка
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