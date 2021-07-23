Назарий РУСИН: «Хочу вернуться на хороший уровень»

Нападающий «Днепра-1» Назарий Русин, который выступает за клуб на правах аренды из «Динамо», поделился ожиданиями от этого сезона.

«Я хочу вернуться, начать играть. Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля и возвращаться на хороший уровень.

Собираюсь помочь команде занять то место, которая она хочет. В «Днепре-1» хороший коллектив, хорошие футболисты и очень сильный тренерский штаб. Думаю, все у нас получится», — сказал Русин.

Напомним, Русин перебрался в «Днепр-1» на весь сезон 2020/21.

В прошлом сезоне Русин играл на правах аренды в «Легии»