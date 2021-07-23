Ибрахим Кане прервал безголевую серию Ворсклы

21-летний защитник полтавчан открыл голевой счет малийских легионеров в еврокубках

  • 23.07.2021 11:11
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Ибрахим Кане прервал безголевую серию Ворсклы
© ФК Ворскла. Ибрахим Кане

21-летний малийский защитник Ибрахим Кане стал автором первого гола украинских клубов, как в еврокубковом сезоне-2021/22, так и в новом турнире УЕФА Лиге конференций. При этом он прервал «рекордную» безголевую серию «Ворсклы», которая составила 340 минут. Последний раз полтавчане забивали на международной арене 25 октября 2018 года в гостевом поединке группового раунда Лиги Европы с «Карабахом» - 1:0.

Между тем Кане стал представителем 36-й страны дальнего зарубежья, в том числе 9-й из Африки, чьи игроки забивали за украинские клубы в еврокубках. К слову, в «Ворскле» открыл голевой счет полпред еще одного государства - Албании (Ахмед Янузи).

Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Нигерия

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Лугано (г)

1:2

Камерун

19.09.2002

КУ

Р1

Бернар ЧУТАНГ

Металлург Д

Вердер (д)

2:2

Кот-д’Ивуар

12.08.2004

КУ

КР2

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Тирасполь (д)

3:0

Гвинея

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

Сараево (д)

3:0

Марокко

04.10.2007

КУ

Р1

Хишам МАХДУФИ

Металлист

Эвертон (д)

2:3

Зимбабве

16.07.2009

ЛЕ

КР2

Мусавенгоси МГУНИ

Металлург Д

МТЗ-РИПО (д)

3:0

Сенегал

06.08.2009

ЛЕ

КР3

ПАПА ГУЙЕ

Металлист

Риека (д)

2:0

ДР Конго

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Актобе (д)

5:1

Мали

22.07.2021

ЛК

КР2

Ибрахим КАНЕ

Ворскла

КуПС (г)

2:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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