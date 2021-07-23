Ибрахим Кане прервал безголевую серию Ворсклы

21-летний малийский защитник Ибрахим Кане стал автором первого гола украинских клубов, как в еврокубковом сезоне-2021/22, так и в новом турнире УЕФА Лиге конференций. При этом он прервал «рекордную» безголевую серию «Ворсклы», которая составила 340 минут. Последний раз полтавчане забивали на международной арене 25 октября 2018 года в гостевом поединке группового раунда Лиги Европы с «Карабахом» - 1:0.

Между тем Кане стал представителем 36-й страны дальнего зарубежья, в том числе 9-й из Африки, чьи игроки забивали за украинские клубы в еврокубках. К слову, в «Ворскле» открыл голевой счет полпред еще одного государства - Албании (Ахмед Янузи).

Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет Нигерия 31.07.2001 ЛЧ КР2 Джулиус АГАХОВА Шахтер Лугано (г) 1:2 Камерун 19.09.2002 КУ Р1 Бернар ЧУТАНГ Металлург Д Вердер (д) 2:2 Кот-д’Ивуар 12.08.2004 КУ КР2 Яя ТУРЕ Металлург Д Тирасполь (д) 3:0 Гвинея 29.08.2007 ЛЧ КР3 Исмаэль БАНГУРА Динамо Сараево (д) 3:0 Марокко 04.10.2007 КУ Р1 Хишам МАХДУФИ Металлист Эвертон (д) 2:3 Зимбабве 16.07.2009 ЛЕ КР2 Мусавенгоси МГУНИ Металлург Д МТЗ-РИПО (д) 3:0 Сенегал 06.08.2009 ЛЕ КР3 ПАПА ГУЙЕ Металлист Риека (д) 2:0 ДР Конго 29.08.2013 ЛЕ КР4 Дьемерси МБОКАНИ Динамо Актобе (д) 5:1 Мали 22.07.2021 ЛК КР2 Ибрахим КАНЕ Ворскла КуПС (г) 2:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.