Альянс намерен побороться за выход в УПЛ

Перед началом сезона состоялась традиционная встреча руководства ФК «Альянс» и спонсоров с командой. Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о планах команды на сезон.

«Перед нами поставлено задание выступить лучше, чем в минувшем чемпионате Первой лиги, где «Альянс» финишировал шестым. Считаю, что мы продуктивно провели подготовительный период, усилившись теми исполнителями, которых хотели видеть у себя», — отметил Ярошенко.

После первой части сезона цели «Альянса» будут конкретизированы, и перед командой в случае успешной осени составят задание побороться за повышение в классе.

В последних контрольных матчах команда из Липовой Долины победила «Металлист 1925» (3:1), сыграла вничью с «Металлистом» (1:1) и уступила в равной борьбе «Днепру-1» (0:2).

Полным ходом идет строительство загородной спортивной базы «Альянса».