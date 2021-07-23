Гол Тайсона отменили. Интернасьонал эпически вылетел с Кубка Либертадорес

Команда экс-хавбека «Шахтера» проиграла «Олимпии Асунсьон» в серии пенальти

  • 23.07.2021 05:40
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Гол Тайсона отменили. Интернасьонал эпически вылетел с Кубка Либертадорес
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Интернасьонал», дважды выигрывавший этот престижный турнир – в 2006 и 2010 годах, встречался с «Олимпией Асунсьон» из Парагвая, в активе которой сразу три триумфа (1979, 1990, 2002).

Первый и второй поединки не выявили победителя, основное время обеих встреч завершилось нулевой ничьей. Хотя во втором матче «Интернасьонал» вполне мог бы одержать победу, если бы на 28 минуте гол экс-хавбека «Шахтера» Тайсона после просмотра VAR не отменили из-за офсайда.

Кроме того, во втором тайме бразилец Эденилсон не реализовал пенальти, назначенный в ворота парагвайской команды. Дело дошло до серии одиннадцатиметровых, где Эденилсон свой удар реализовал, а вот Тиаго Гальярдо стал антигероем, не забив решающий пенальти.

Тайсон был заменен в концовке второго тайма, поэтому в лотерее участия не принимал. «Интернасьонал» вылетает с Кубка Либертадорес, а «Олимпия Асунсьон» становится четвертьфиналистом турнира.

Кубок Либертадорес, 1/8 финала

«Интернасьонал» – «Олимпия Асунсьон» – 0:0 (пен. – 4:5)
Отмененный гол: Тайсон, 28
Незабитый пенальти: Эденилсон, 69

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Источник — Sport.ua

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