Кимпембе может перейти в Челси

Лондонский «Челси» постарается до конца этого лета заполучить защитника французского ПСЖ Преснела Кимпембе.
После перехода в парижский клуб Серхио Рамоса перспективы Кимпембе выглядят туманно, чем и попытаются воспользоваться «синие».
Сейчас Преснел ждет пояснений от клуба по поводу своего статуса в команде в новом сезоне. Не исключено, что 25-летний защитник согласится на переход.
В прошлом сезоне Кимпембе провел 40 матчей во всех турнирах за парижан. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.
Источник — L'Equipe
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