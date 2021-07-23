Кимпембе может перейти в Челси

Лондонский «Челси» постарается до конца этого лета заполучить защитника французского ПСЖ Преснела Кимпембе.

После перехода в парижский клуб Серхио Рамоса перспективы Кимпембе выглядят туманно, чем и попытаются воспользоваться «синие».

Сейчас Преснел ждет пояснений от клуба по поводу своего статуса в команде в новом сезоне. Не исключено, что 25-летний защитник согласится на переход.

В прошлом сезоне Кимпембе провел 40 матчей во всех турнирах за парижан. Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.