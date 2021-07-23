Ворскла повторила еврокубковый антирекорд Динамо

Полтавчане пропустили на 6-й компенсированной минуте матча с КуПСом

  • 23.07.2021 03:00
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Ворскла повторила еврокубковый антирекорд Динамо
© ФК Ворскла

Мяч, забитый защитником КуПСа Диого Томасом на 90+6-й минуте встречи с «Ворсклой» (2:2), стал одним из самых поздних, пропущенных украинскими клубами в еврокубках. Собственно столь поздно в основное время матчей пропускало только «Динамо» в ноябре 2019 года в гостевом поединке группового раунда Лиги Европы с «Мальме», закончившемся в итоге победой шведов со счетом 4:3.

Самые поздние голы, пропущенные украинскими клубами в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Автор гола

Мин.

Счет

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Динамо

Мальме (г)

Маркус РОЗЕНБЕРГ

90+6'

3:4

22.07.2021

ЛК

КР2

Ворскла

КуПС (г)

Диого ТОМАС

90+6'

2:2

04.12.2012

ЛЧ

ГТ

Динамо

Динамо З (г)

Иван КРСТАНОВИЧ

90+5'

1:1

27.08.2015

ЛЕ

КР4

Заря

Легия (г)

Ондрей ДУДА

90+5'

2:3

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Трабзонспор (г)

Александр ГОРЯИНОВ*

90+5'

1:3

15.09.2016

ЛЕ

ГТ

Заря

Фенербахче (д)

Симон КЬЕР

90+5'

1:1

07.08.2018

ЛЧ

КР3

Динамо

Славия (г)

Йозеф ГУШБАУЭР

90+5'

1:1

20.09.2018

ЛЕ

ГТ

Динамо

Астана (д)

Роман МУРТАЗАЕВ

90+5'

2:2

13.08.2019

ЛЧ

КР3

Динамо

Брюгге (д)

Лои ОПЕНДА

90+5'

3:3

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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