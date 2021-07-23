Ворскла повторила еврокубковый антирекорд Динамо

Мяч, забитый защитником КуПСа Диого Томасом на 90+6-й минуте встречи с «Ворсклой» (2:2), стал одним из самых поздних, пропущенных украинскими клубами в еврокубках. Собственно столь поздно в основное время матчей пропускало только «Динамо» в ноябре 2019 года в гостевом поединке группового раунда Лиги Европы с «Мальме», закончившемся в итоге победой шведов со счетом 4:3.
Самые поздние голы, пропущенные украинскими клубами в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Автор гола
|
Мин.
|
Счет
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Мальме (г)
|
Маркус РОЗЕНБЕРГ
|
90+6'
|
3:4
|
22.07.2021
|
ЛК
|
КР2
|
Ворскла
|
КуПС (г)
|
Диого ТОМАС
|
90+6'
|
2:2
|
04.12.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Динамо З (г)
|
Иван КРСТАНОВИЧ
|
90+5'
|
1:1
|
27.08.2015
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия (г)
|
Ондрей ДУДА
|
90+5'
|
2:3
|
27.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Трабзонспор (г)
|
Александр ГОРЯИНОВ*
|
90+5'
|
1:3
|
15.09.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
Фенербахче (д)
|
Симон КЬЕР
|
90+5'
|
1:1
|
07.08.2018
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Славия (г)
|
Йозеф ГУШБАУЭР
|
90+5'
|
1:1
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Астана (д)
|
Роман МУРТАЗАЕВ
|
90+5'
|
2:2
|
13.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Брюгге (д)
|
Лои ОПЕНДА
|
90+5'
|
3:3
* автогол.
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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