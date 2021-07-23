Ворскла повторила еврокубковый антирекорд Динамо

Мяч, забитый защитником КуПСа Диого Томасом на 90+6-й минуте встречи с «Ворсклой» (2:2), стал одним из самых поздних, пропущенных украинскими клубами в еврокубках. Собственно столь поздно в основное время матчей пропускало только «Динамо» в ноябре 2019 года в гостевом поединке группового раунда Лиги Европы с «Мальме», закончившемся в итоге победой шведов со счетом 4:3.

Самые поздние голы, пропущенные украинскими клубами в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Автор гола Мин. Счет 28.11.2019 ЛЕ ГТ Динамо Мальме (г) Маркус РОЗЕНБЕРГ 90+6' 3:4 22.07.2021 ЛК КР2 Ворскла КуПС (г) Диого ТОМАС 90+6' 2:2 04.12.2012 ЛЧ ГТ Динамо Динамо З (г) Иван КРСТАНОВИЧ 90+5' 1:1 27.08.2015 ЛЕ КР4 Заря Легия (г) Ондрей ДУДА 90+5' 2:3 27.11.2014 ЛЕ ГТ Металлист Трабзонспор (г) Александр ГОРЯИНОВ* 90+5' 1:3 15.09.2016 ЛЕ ГТ Заря Фенербахче (д) Симон КЬЕР 90+5' 1:1 07.08.2018 ЛЧ КР3 Динамо Славия (г) Йозеф ГУШБАУЭР 90+5' 1:1 20.09.2018 ЛЕ ГТ Динамо Астана (д) Роман МУРТАЗАЕВ 90+5' 2:2 13.08.2019 ЛЧ КР3 Динамо Брюгге (д) Лои ОПЕНДА 90+5' 3:3

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.