Николаев подписал трех бывших игроков Таврии

«Корабелы» готовятся к старту чемпионата Второй лиги

  • 23.07.2021 02:41
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Николаев подписал трех бывших игроков Таврии
© Meta-ratings.com.ua

Годичные контракты с «Николаевом» подписали 28-летний защитник Виктор Окатый, а также полузащитники — 24-летний Владислав Жавко и 31-летний Анатолий Масалов. Все они в прошлом сезоне играли под руководством нынешнего наставника николаевцев Сергея Шевченко в «Таврии».

До 30 июня 2022 года заключил соглашение с клубом и 25-летний нападающий Юрий Голубка. В свое время он выступал за молодежные команды «Металлиста» и «Шахтера», а также «Верес» и «Калуш». В прошлом году играл в Латвии за «Елгаву», а в последнее время защищал цвета аматорского «Николаева» в чемпионате Львовской области.

МФК «Николаев» по итогам прошлого сезона занял 4-е место в Первой лиге, однако летом решил понизиться во Вторую лигу из-за проблем с финансированием.

В 1-м туре чемпионата 25 июля команда Сергея Шевченко примет «Тростянец». Начало матча в 18:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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