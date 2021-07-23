Николаев подписал трех бывших игроков Таврии

Годичные контракты с «Николаевом» подписали 28-летний защитник Виктор Окатый, а также полузащитники — 24-летний Владислав Жавко и 31-летний Анатолий Масалов. Все они в прошлом сезоне играли под руководством нынешнего наставника николаевцев Сергея Шевченко в «Таврии».

До 30 июня 2022 года заключил соглашение с клубом и 25-летний нападающий Юрий Голубка. В свое время он выступал за молодежные команды «Металлиста» и «Шахтера», а также «Верес» и «Калуш». В прошлом году играл в Латвии за «Елгаву», а в последнее время защищал цвета аматорского «Николаева» в чемпионате Львовской области.

МФК «Николаев» по итогам прошлого сезона занял 4-е место в Первой лиге, однако летом решил понизиться во Вторую лигу из-за проблем с финансированием.

В 1-м туре чемпионата 25 июля команда Сергея Шевченко примет «Тростянец». Начало матча в 18:00.