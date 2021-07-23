Павел ОРИХОВСКИЙ: «Над предложением Руха думал неделю»

Украинский хавбек – о переходе во львовский клуб

  • 23.07.2021 02:21
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Павел ОРИХОВСКИЙ: «Над предложением Руха думал неделю»
© ФК Рух. Павел Ориховский

Новичок «Руха» Павел Ориховский прокомментировал подписание контракта со львовским клубом.

«Полторы недели назад мне позвонил спортивный директор «Руха» и предложил приехать на переговоры. Я поехал во Львов, поговорили, я взял время, чтобы подумать. Спустя неделю хорошенько все взвесив, посоветовавшись с супругой, решил, что мне с «Рухом» по пути.

Обмениваясь мнением с клубным руководством. Хотелось знать на покорение каких вершин нацелилась твоя новая команда. Однако мне не хочется озвучивать задачи «Руха» на сезон. Это — компетенция клубного руководства, но поскольку я в «Рухе»,то меня вполне устаивает перспектива львовской команды.

Что скажу о первых тренировках под руководством Ивана Федыка? Они были интенсивны, много внимания уделялось тактике.

Знаю, что в «Рухе» за реализацию пенальти отвечает Юрий Климчук, однако если мне доверят исполнять «приговор», то я готов.

В стартовом туре чемпионата УПЛ вряд ли сыграю. Все же, в межсезонье я много пропустил и еще нужно набрать необходимые кондиции. Поэтому для меня сейчас важно на тренировках побыстрее наверстать упущенное», - сказал Ориховский.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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