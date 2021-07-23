Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Теперь Ворскле надо все начинать с нуля»

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результат первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «КуПС» – «Ворскла» (2:2).

«Победа 2:1 «Ворсклы» была бы поприятнее, чем ничья 2:2. Понятно, что соперник из Финляндии умеет забивать. После победы полтавчанам было бы поспокойнее. Но, тем не менее дома при своих болельщиках «Ворскла» должна проходить «КуПС» и выходить в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Мне кажется, у полтавчан не должно возникнуть проблем, если не будет какого-нибудь футбольного казуса.

Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь «Ворскле» нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, «Ворскла» при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова.

Ответный матч состоится 29 июля.