Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Теперь Ворскле надо все начинать с нуля»

Специалист – об упущенной победе полтавчан в первом матче с КуПСом

  • 23.07.2021 02:01
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Теперь Ворскле надо все начинать с нуля»
© ФК Ворскла

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результат первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «КуПС» – «Ворскла» (2:2).

«Победа 2:1 «Ворсклы» была бы поприятнее, чем ничья 2:2. Понятно, что соперник из Финляндии умеет забивать. После победы полтавчанам было бы поспокойнее. Но, тем не менее дома при своих болельщиках «Ворскла» должна проходить «КуПС» и выходить в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Мне кажется, у полтавчан не должно возникнуть проблем, если не будет какого-нибудь футбольного казуса.

Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь «Ворскле» нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, «Ворскла» при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова.

Ответный матч состоится 29 июля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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