Ворскла поддержала украинскую традицию

«Ворскла» первой из наших команд вступила в борьбу за новый трофей УЕФА Кубок конференций. Подписав мировую с КуПСом, полтавчане, можно сказать, поддержали традицию. Ранее в премьерных матчах еврокубковых турниров украинские клубы не потерпели ни одного поражения, одержав при этом 5 побед и сделав 2 ничьи. К слову, разойдясь 2:2 с КуПСом, «Ворскла» продлила беспроигрышную и голевую серии украинцев во встречах с финскими командами до 11 матчей (+8=3).
Премьерные матчи украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
|
Счет
|
Кубок кубков
|
02.09.1965
|
Динамо
|
Колрейн
|
Сев. Ирландия
|
6:1 (г)
|
Кубок чемпионов
|
20.09.1967
|
Динамо
|
Селтик
|
Шотландия
|
2:1 (г)
|
Кубок УЕФА
|
19.09.1973
|
Динамо
|
Фредрикстад
|
Норвегия
|
1:0 (г)
|
Суперкубок УЕФА
|
09.09.1975
|
Динамо
|
Бавария
|
ФРГ
|
1:0 (г)
|
Лига чемпионов
|
19.08.1992
|
Таврия
|
Шелбурн
|
Ирландия
|
0:0 (г)
|
Кубок Интертото
|
23.06.1996
|
Шахтер
|
Базель
|
Швейцария
|
2:2 (г)
|
Лига Европы
|
16.07.2009
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО
|
Беларусь
|
3:0 (д)
|
Лига конференций
|
22.07.2021
|
Ворскла
|
КуПС
|
Финляндия
|
2:2 (г)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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