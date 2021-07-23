Ворскла поддержала украинскую традицию

Наши клубы не потерпели ни одного поражения в премьерных матчах еврокубковых турниров

  • 23.07.2021 01:18
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Ворскла поддержала украинскую традицию
© ФК Ворскла

«Ворскла» первой из наших команд вступила в борьбу за новый трофей УЕФА Кубок конференций. Подписав мировую с КуПСом, полтавчане, можно сказать, поддержали традицию. Ранее в премьерных матчах еврокубковых турниров украинские клубы не потерпели ни одного поражения, одержав при этом 5 побед и сделав 2 ничьи. К слову, разойдясь 2:2 с КуПСом, «Ворскла» продлила беспроигрышную и голевую серии украинцев во встречах с финскими командами до 11 матчей (+8=3).

Премьерные матчи украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Дата

Клуб

Соперник

 

Счет

Кубок кубков

02.09.1965

Динамо

Колрейн

Сев. Ирландия

6:1 (г)

Кубок чемпионов

20.09.1967

Динамо

Селтик

Шотландия

2:1 (г)

Кубок УЕФА

19.09.1973

Динамо

Фредрикстад

Норвегия

1:0 (г)

Суперкубок УЕФА

09.09.1975

Динамо

Бавария

ФРГ

1:0 (г)

Лига чемпионов

19.08.1992

Таврия

Шелбурн

Ирландия

0:0 (г)

Кубок Интертото

23.06.1996

Шахтер

Базель

Швейцария

2:2 (г)

Лига Европы

16.07.2009

Металлург Д

МТЗ-РИПО

Беларусь

3:0 (д)

Лига конференций

22.07.2021

Ворскла

КуПС

Финляндия

2:2 (г)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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