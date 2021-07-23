Ворскла поддержала украинскую традицию

«Ворскла» первой из наших команд вступила в борьбу за новый трофей УЕФА Кубок конференций. Подписав мировую с КуПСом, полтавчане, можно сказать, поддержали традицию. Ранее в премьерных матчах еврокубковых турниров украинские клубы не потерпели ни одного поражения, одержав при этом 5 побед и сделав 2 ничьи. К слову, разойдясь 2:2 с КуПСом, «Ворскла» продлила беспроигрышную и голевую серии украинцев во встречах с финскими командами до 11 матчей (+8=3).

Премьерные матчи украинских клубов в еврокубковых турнирах