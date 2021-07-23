Новый клип не оценили. УАФ открыла дисциплинарное дело на Алиева

УАФ открыла дисциплинарное производство на бывшего игрока Динамо Александра Алиева после выхода его нового клипа на YouTube-канале «Кент».

В своем клипе экс-игрок в нецензурной форме обратился к главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главе комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранке.

В заявлении УАФ сказано:

«Позиция Украинской ассоциации футбола относительно недопустимых высказываний со стороны экс-футболиста в адрес представителей УАФ.

Сегодня в средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева.

Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавших «событие», по нашему убеждению, свидетельствуют искусственный путь устроенной провокации.

Видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и направлено на дискредитацию ряда лиц.

Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, содержащие признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола.

УАФ решительно осуждает любые дискриминационные действия субъектов футбола и в очередной раз подтверждает свою приверженность принципам UEFA Respect».

Видеоклип Александра Алиева