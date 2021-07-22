ВИДЕО. Объявил войну итальянцам из УАФ. Новый клип Алиева

Александр Алиев, как и анонсировал, выпустил свой второй клип. В нем экс-игрок «Динамо» прошелся по итальянским чиновникам УАФ – Лучано Лучи и Франческо Баранке:
«Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола – Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом.
Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй – возглавляет комитет этики и честной игры – и пишет письма людям со штрафами», - объяснил задумку клипа Алиев.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Кент
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И переведите текст на итальянский
И переведите текст на итальянский
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.