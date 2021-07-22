ВИДЕО. Объявил войну итальянцам из УАФ. Новый клип Алиева

Скандальный экс-футболист прошелся по чиновникам

  • 22.07.2021 12:50
  • 3006 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Объявил войну итальянцам из УАФ. Новый клип Алиева
© znaj.ua. Александр Алиев

Александр Алиев, как и анонсировал, выпустил свой второй клип. В нем экс-игрок «Динамо» прошелся по итальянским чиновникам УАФ – Лучано Лучи и Франческо Баранке:

«Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола – Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом.

Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй – возглавляет комитет этики и честной игры – и пишет письма людям со штрафами», - объяснил задумку клипа Алиев.

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Источник — Кент

(11 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 22.07.2021 13:32
    0
    Самым внимательным образом ознакомился с представленным музыкальным произведением. После чего поймал себя на мысли, что очень бы хотелось услышать объявление о том, что Алиев устраивает прощальное гастрольное турне.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.07.2021 13:26
    0
    Бгг, если типок типа алиева критикует эту шоблу, то сложнее представить более глубокое дно
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 22.07.2021 13:09
    0
    Чувака на Евровидение срочно.
    И переведите текст на итальянский
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 22.07.2021 13:09
    0
    певец еще тот, примерно на уровне итальянских функционеров)
    Ссылка
    ArtemDoneck
      ArtemDoneck, 22.07.2021 13:06
    +1
    Magistr, 22.07.2021 12:58
    Зиганул в конце?
    Болеешь?Выздоравливай и не болей
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 22.07.2021 13:02
    +1
    Класс )))
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 22.07.2021 12:58
    -3
    Зиганул в конце?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.07.2021 12:54
    +1
    Бредовый клип запухшего бухарика.
    Ссылка
    ArtemDoneck
      ArtemDoneck, 22.07.2021 13:06
    +1
    Magistr, 22.07.2021 12:58
    Зиганул в конце?
    Болеешь?Выздоравливай и не болей
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 22.07.2021 13:02
    +1
    Класс )))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.07.2021 12:54
    +1
    Бредовый клип запухшего бухарика.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 22.07.2021 13:32
    0
    Самым внимательным образом ознакомился с представленным музыкальным произведением. После чего поймал себя на мысли, что очень бы хотелось услышать объявление о том, что Алиев устраивает прощальное гастрольное турне.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.07.2021 13:26
    0
    Бгг, если типок типа алиева критикует эту шоблу, то сложнее представить более глубокое дно
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 22.07.2021 13:09
    0
    Чувака на Евровидение срочно.
    И переведите текст на итальянский
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 22.07.2021 13:09
    0
    певец еще тот, примерно на уровне итальянских функционеров)
    Ссылка
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