ФОТО. В цилиндре и с тростью. Алиев снялся в новом клипе

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев снялся в новом клипе, который скоро увидит свет.
«Завтра второй клип Алиева на канале «Кент», — прокомментировал свежее фото футбольный агент Александр Панков. Примечательно, что на фото Алиев в цилиндре и с тростью в руках.
Первый клип Алиева «Футбол в моей крови» вышел 24 января 2021 года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.