ФОТО. В цилиндре и с тростью. Алиев снялся в новом клипе

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев снялся в новом клипе, который скоро увидит свет.

«Завтра второй клип Алиева на канале «Кент», — прокомментировал свежее фото футбольный агент Александр Панков. Примечательно, что на фото Алиев в цилиндре и с тростью в руках.

Первый клип Алиева «Футбол в моей крови» вышел 24 января 2021 года.