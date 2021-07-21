ФОТО. В цилиндре и с тростью. Алиев снялся в новом клипе

Бывший футболист продолжает эстрадную карьеру

  • 21.07.2021 18:30
  • 1290 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. В цилиндре и с тростью. Алиев снялся в новом клипе
© Instagram. Александр Алиев

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев снялся в новом клипе, который скоро увидит свет.

«Завтра второй клип Алиева на канале «Кент», — прокомментировал свежее фото футбольный агент Александр Панков. Примечательно, что на фото Алиев в цилиндре и с тростью в руках.

Первый клип Алиева «Футбол в моей крови» вышел 24 января 2021 года.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.07.2021 19:01
    +3
    Следующий шаг. Алиев снялся в порно
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    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.07.2021 18:55
    +6
    this is мЄрзость...
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 21.07.2021 18:50
    +4
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.07.2021 18:55
    +6
    this is мЄрзость...
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 21.07.2021 18:50
    +4
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.07.2021 19:01
    +3
    Следующий шаг. Алиев снялся в порно
    Ссылка
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