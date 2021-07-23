ВПК-Агро может подписать бразильца, который не подошел Александрии

Клуб Первой лиги ВПК-Агро может подписать бразильского полузащитника Даниэля, который играет за «Гремио Новоризонтино» в бразильской Серии C.
За первую команду «Новуризонтино» 23-летний опорный хавбек провел только одну игру. Полузащитник находился на просмотре в «Александрии», но не подошел клубу.
Ранее бразилец выступал за словацкую «Нитру» на правах аренды (13 игр, без забитых голов).
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Источник — Sportarena
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