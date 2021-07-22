ФОТО. Карта Украины с Крымом и лозунг. Новое лого для клубов УПЛ

УАФ и УПЛ обновили регламент чемпионата Украины и внесли в него новую эмблему с картой Украины вместе с Крымом, а также лозунгом «Слава Украине и Героям слава».

Ранее в России были недовольны и картой, и лозунгами, однако получили от УЕФА ответ, что все это является внутренним делом Украины.

Теперь логотип, который должен быть на футболках всех команд УПЛ, выглядит так: