ФОТО. Карта Украины с Крымом и лозунг. Новое лого для клубов УПЛ

УАФ и УПЛ обновили регламент чемпионата Украины и внесли в него новую эмблему с картой Украины вместе с Крымом, а также лозунгом «Слава Украине и Героям слава».
Ранее в России были недовольны и картой, и лозунгами, однако получили от УЕФА ответ, что все это является внутренним делом Украины.
Теперь логотип, который должен быть на футболках всех команд УПЛ, выглядит так:
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Источник — УПЛ
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