ФОТО. Карта Украины с Крымом и лозунг. Новое лого для клубов УПЛ

УАФ и УПЛ обновили эмблему

  • 22.07.2021 23:16
  • 1183 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Карта Украины с Крымом и лозунг. Новое лого для клубов УПЛ
© upl.ua

УАФ и УПЛ обновили регламент чемпионата Украины и внесли в него новую эмблему с картой Украины вместе с Крымом, а также лозунгом «Слава Украине и Героям слава».

Ранее в России были недовольны и картой, и лозунгами, однако получили от УЕФА ответ, что все это является внутренним делом Украины.

Теперь логотип, который должен быть на футболках всех команд УПЛ, выглядит так:

 

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 23.07.2021 00:03
    0
    Супер, мокшів в сраку!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 23.07.2021 00:03
    0
    Супер, мокшів в сраку!!!
    Ссылка
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