Тренер Александрии рассказал о легионерах и задаче на сезон

Тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о подготовке к сезону. Летом клубу удалось подписать ряд новичков, в том числе легионеров Боурама Фомба и Клаудио Спинелли.

«Есть определенный барьер, потому что давно уже в «Александрии» не было легионеров. Помогают ребята, которые владеют английским языком. Нормально, проблем нет. Я думаю, новички адаптировались, выполняют задачи. Их все устраивает, нас устраивает».

«Что касается задачи на сезон, то это 5-6 место. Все ждут этот чемпионат, рвутся играть», - сказал Гура.