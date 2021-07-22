ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал еще одного украинского форварда

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании контракта с форвардом Романом Дебелко.
Игрок недавно покинул «Шахтер» Солигорск и вернулся в Украину. 27-летний Дебелко стал 12-м новичком команды в это межсезонье.
Дебелко в Украине выступал за «Карпаты» и «Сталь», а также играл в Эстонии, Латвии и Беларуси.
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Источник — ФК Кривбасс
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