Известен стартовый состав Ворсклы на первый в сезоне матч еврокубков

Юрий Максимов определился с составом на матч

  • 22.07.2021 17:44
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Известен стартовый состав Ворсклы на первый в сезоне матч еврокубков
© ФК Ворскла

В четверг, 22 июля, состоится первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют финский «Куопион Паллосеура» и полтавская «Ворскла». Игра состоится в Куопио на поле стадиона «Савон Саноман Арена», начало - в 19:00.

Стартовый состав «Ворсклы»: Ризнык – Бондаренко, Яворский, Чеснаков, Тилль, Пуцлин, Скляр, Якубу, Пердута, Кане, Степанюк

Стартовый состав КуПСа:

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «КуПС» - «Ворскла».

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Источник — УЕФА

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