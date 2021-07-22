Известен стартовый состав Ворсклы на первый в сезоне матч еврокубков

В четверг, 22 июля, состоится первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют финский «Куопион Паллосеура» и полтавская «Ворскла». Игра состоится в Куопио на поле стадиона «Савон Саноман Арена», начало - в 19:00.
Стартовый состав «Ворсклы»: Ризнык – Бондаренко, Яворский, Чеснаков, Тилль, Пуцлин, Скляр, Якубу, Пердута, Кане, Степанюк
Стартовый состав КуПСа:
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «КуПС» - «Ворскла».
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Источник — УЕФА
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