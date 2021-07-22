Сергей ПАЛКИН: «Вели Винисиуса с 16 лет»

Футболист может дорасти до сборной Бразилии, считает генеральный директор «Шахтера»

  • 22.07.2021 16:19
  • 972 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Вели Винисиуса с 16 лет»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин прокомментировал соглашение о трансфере Винисиуса Тобиаса.

– Что можете сказать о соглашении «Шахтера» и «Интера» о переходе Винисиуса в феврале следующего года?
– Мы уже давно работаем по этому футболисту: начали фактически еще когда ему было 16 лет, в прошлом году. Вели переговоры, но тогда не смогли договориться. Это продолжалось где-то полгода. Сейчас мы достигли договоренности с ФК «Интернасьонал», что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам. Мы на него очень рассчитываем и в него верим, думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии. Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. Думаю, он будет в ней очень серьезно прогрессировать и расти.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 22.07.2021 16:56
    -2
    А чого не з 16 місяців?
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