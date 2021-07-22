Оливье ТИЛЛЬ: «Мы набрали хорошую форму, не терпится выйти на поле»

В четверг, 22 июля, полтавская «Ворскла» стартует в новом турнире УЕФА – Лиге Конференций. В Финляндии «бело-зеленые» сыграют с клубом КуПС. По мнению Оливье Тилля, недооценивать финский клуб нельзя.

«Финляндия поражает своей живописной местностью, много озер и зелено. Я впервые в жизни посещаю эту страну. Здесь прохладно, но для игры в футбол это то, что нужно. Мы проверили состояние поля, на нем вполне можно играть, никаких опасений по этому поводу не имеем. Для нас самое главное - результат. Считаю, во время тренировочного сбора мы набрали хорошую физическую форму, сейчас уже не терпится выйти на поле в официальной игре. О КуПС скажу лишь, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Сбалансированная в каждой линии команда, мы видели, как они могут быстро развивать свои атаки. Ждем динамичный футбол. Такой, что нравится болельщикам», - сказал люксембургский легионер «Ворсклы».

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча КуПС — Ворскла.