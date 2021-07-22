Киев. Соболева – единственная из украинок, кто пробился в 1/4 финала

В четверг состоялись матчи одиночного разряда с участием украинок в рамках 25-тысячника ITF в Киеве.



На данной стадии играло три представительницы Украины, дальше прошла лишь Анастасия Соболева. Анна Познихиренко и Марианна Закарлюк выбыли из борьбы.



Киев. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Андреа Гамис (Венесуэла) – 3:6, 6:1, 6:3

Анна Познихиренко (Украина) – Чан Су Джон (Южная Корея, 5) – 6:7(2), 5:7

Марианна Закарлюк (Украина) – Фанни Штоллар (Венгрия, 7) – 1:6, 4:6



Отметим, что в первом круге завершили борьбу еще пять украинок: Дарья Лопатецкая, Катерина Дятлова, Любовь Костенко, Виктория Петренко и Владлена Бокова