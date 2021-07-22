Киев. Соболева – единственная из украинок, кто пробился в 1/4 финала

В четверг состоялись матчи одиночного разряда с участием украинок в рамках 25-тысячника ITF в Киеве.
На данной стадии играло три представительницы Украины, дальше прошла лишь Анастасия Соболева. Анна Познихиренко и Марианна Закарлюк выбыли из борьбы.
Киев. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Андреа Гамис (Венесуэла) – 3:6, 6:1, 6:3
Анна Познихиренко (Украина) – Чан Су Джон (Южная Корея, 5) – 6:7(2), 5:7
Марианна Закарлюк (Украина) – Фанни Штоллар (Венгрия, 7) – 1:6, 4:6
Отметим, что в первом круге завершили борьбу еще пять украинок: Дарья Лопатецкая, Катерина Дятлова, Любовь Костенко, Виктория Петренко и Владлена Бокова
Источник — Sport.ua
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Далі буде складніше, почнуться сіяні. Але можливо, цілком можливо.
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