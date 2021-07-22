Киев. Соболева – единственная из украинок, кто пробился в 1/4 финала

Остальные семь украинок уже зачехлили ракетки

  • 22.07.2021 16:02
  • 503 просмотра
  • 4 комментария
Киев. Соболева – единственная из украинок, кто пробился в 1/4 финала
© ФТУ. Анастасия Соболева

В четверг состоялись матчи одиночного разряда с участием украинок в рамках 25-тысячника ITF в Киеве.
 
На данной стадии играло три представительницы Украины, дальше прошла лишь Анастасия Соболева. Анна Познихиренко и Марианна Закарлюк выбыли из борьбы.
 
Киев. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Андреа Гамис (Венесуэла) – 3:6, 6:1, 6:3
Анна Познихиренко (Украина) – Чан Су Джон (Южная Корея, 5) – 6:7(2), 5:7
Марианна Закарлюк (Украина) – Фанни Штоллар (Венгрия, 7) – 1:6, 4:6
 
Отметим, что в первом круге завершили борьбу еще пять украинок: Дарья Лопатецкая, Катерина Дятлова, Любовь Костенко, Виктория Петренко и Владлена Бокова

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.07.2021 17:18
    0
    Молодець, другий поспіль камбек. Підйом по рейтингу вражає, ось тільки чиста грунтовичка.
    Ссылка
    andre simon
    online
      andre simon, 22.07.2021 17:05
    0
    У этой девочки большое будущие .Будет тренироваться + добавит в физической подготовке.Это будет прорыв
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.07.2021 16:46
    0
    Все просто, Соболева єдина, на кого можна розраховувати, від усіх інших (в тому числі Лопатецької) вже давно ніхто нічого не чекає.
    Далі буде складніше, почнуться сіяні. Але можливо, цілком можливо.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 22.07.2021 16:24
    0
    Игру Соболевой кто-то смотрел?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.07.2021 17:18
    0
    Молодець, другий поспіль камбек. Підйом по рейтингу вражає, ось тільки чиста грунтовичка.
    Ссылка
    andre simon
    online
      andre simon, 22.07.2021 17:05
    0
    У этой девочки большое будущие .Будет тренироваться + добавит в физической подготовке.Это будет прорыв
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.07.2021 16:46
    0
    Все просто, Соболева єдина, на кого можна розраховувати, від усіх інших (в тому числі Лопатецької) вже давно ніхто нічого не чекає.
    Далі буде складніше, почнуться сіяні. Але можливо, цілком можливо.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 22.07.2021 16:24
    0
    Игру Соболевой кто-то смотрел?
    Ссылка
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