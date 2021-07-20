Киев. Лопатецкая дала бой первой сеяной, но проиграла в трех сетах

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№459 WTA) завершила борьбу в рамках турнира ITF W25, который проходит в Киеве.



В матче первого круга украинка уступила француженке Хлоэ Паке (№219 WTA), которая возглавляет посев.



Киев. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Хлое Паке (Франция) – 6:2, 6:7(5), 3:6



Отметим, что в основную сетку одиночного разряда попали восемь украинок. На данный момент свой первый матч также проиграла Катерина Дятлова.

«Baksheeva Cup» – первый турнир с призовым фондом $25,000 в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.