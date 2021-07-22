Президент Атлетико: «Не думаю, что Гризманну простят уход в Барселону»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Серезо поделился мнением по поводу того, как болельщики клуба могут отреагировать на возвращение в клуб форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, которого могут обменять на Сауля Ньигеса:
– Фанаты готовы простить Гризманну такой уход из «Атлетико» в «Барсу»?
– Нет, не думаю.
– Обмен на Сауля возможен?
– Я не знаю. Мне кажется, вы обсуждаете это не с тем человеком.
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Источник — Sport.es
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