Президент Атлетико: «Не думаю, что Гризманну простят уход в Барселону»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Серезо поделился мнением по поводу того, как болельщики клуба могут отреагировать на возвращение в клуб форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, которого могут обменять на Сауля Ньигеса:

– Фанаты готовы простить Гризманну такой уход из «Атлетико» в «Барсу»?

– Нет, не думаю.

– Обмен на Сауля возможен?

– Я не знаю. Мне кажется, вы обсуждаете это не с тем человеком.