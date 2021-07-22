Президент Атлетико: «Не думаю, что Гризманну простят уход в Барселону»

Энрике Серезо – о возможной реакции фанатов на возвращение Антуана Гризманна

  • 22.07.2021 14:57
  • 464 просмотра
  • 0 комментариев
Президент Атлетико: «Не думаю, что Гризманну простят уход в Барселону»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Серезо поделился мнением по поводу того, как болельщики клуба могут отреагировать на возвращение в клуб форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, которого могут обменять на Сауля Ньигеса:

– Фанаты готовы простить Гризманну такой уход из «Атлетико» в «Барсу»?
– Нет, не думаю.

– Обмен на Сауля возможен?
– Я не знаю. Мне кажется, вы обсуждаете это не с тем человеком.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности