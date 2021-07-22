Дибала травмировался на тренировке Ювентуса

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму на тренировке своей команды. У него повреждение мышц бедра.
Степень сложности травмы и сроки восстановления пока не известны. Но Дибала точно пропустит ближайший контрольный матч «Ювентуса» против «Чезены» в субботу, 24 июля.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» отказался обменивать Дибалу на Антуана Гризманна.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.