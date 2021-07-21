Ювентус отказался менять Дибалу на Гризманна

Обмен форвардами не состоится

  • 21.07.2021 21:07
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Ювентус отказался менять Дибалу на Гризманна
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

«Ювентус» отклонил предложение «Барселоны» обменяться форвардами – Пауло Дибалу на Антуана Гризманна. Дибала входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Массимильяно Аллегри и останется в клубе.

В ближайшее время «Ювентус» проведет переговоры по поводу нового контракта с Дибалой. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Гризманн близок к уходу в «Атлетико» Мадрид в обмен на Сауля Ньигеса.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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