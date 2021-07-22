1101 пас. Шахтер установил уникальный рекорд среди украинских команд

Подопечные Роберто Де Дзерби отдали огромное количество передач в контрольном матче

  • 22.07.2021 14:04
  • 1202 просмотра
  • 2 комментария
1101 пас. Шахтер установил уникальный рекорд среди украинских команд
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» в рамках подготовки к новому сезону установил уникальный рекорд для Украины. Донецкий клуб разгромил киевскую «Оболонь» (5:0) в контрольном матче.

Как сообщил журналист Евгений Гресь, в этой игре футболисты «Шахтера» отдали 1101 передачу с точностью 96%. Это абсолютный рекорд для украинских команд за 10 лет работы InStat на рынке Украины.

Предыдущий рекорд принадлежал также «Шахтеру», который в 2014-м году в матче против «Черкащины» отдал 1044 паса с точностью 87%.

«В матче с «Оболонью» футболисты «Шахтера» владели мячом 78% времени - 51 минуту и 13 секунд. Средняя длительность одного владения - 42 секунды. 71% всех владений завершились входами в третью зону. Показатель перехода из третей зоны в штрафную площадь - 60%. У горняков было 19 (!) позиционных атак с ударами по воротам, а общий xG составил 5,2 - это второй результат за 10 лет (обработано свыше полутысячи матчей). На втором этаже было зафиксировано всего 10 единоборств - мяч практически не отрывался от газона...

Кстати, рекорд «Динамо» за 10 лет - 834 передачи в матче с «Минаем» осенью 2020 года», - написал Гресь.

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(6 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 14:58
    0
    stopor2016, 22.07.2021 14:37
    А проти Забебелівки можна віддати і 2021 пас...
    І то тільки в першому таймі.....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.07.2021 14:37
    +1
    А проти Забебелівки можна віддати і 2021 пас...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.07.2021 14:37
    +1
    А проти Забебелівки можна віддати і 2021 пас...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 14:58
    0
    stopor2016, 22.07.2021 14:37
    А проти Забебелівки можна віддати і 2021 пас...
    І то тільки в першому таймі.....
    Ссылка
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