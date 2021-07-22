Первым бразильцем Шахтера был… уругваец! История Дамиана Родригеса

27 июля бывшему футболисту «горняков» исполнится 47 лет, но о нем уже мало кто помнит в Украине

  • 22.07.2021 12:56
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Первым бразильцем Шахтера был… уругваец! История Дамиана Родригеса
© ФК Шахтер

Сегодня, пожалуй, мало кто даже из преданных болельщиков Шахтера вспомнит такого легионера донецкой команды начала «нулевых», как Дамиан Родригес. Однако этот центральный защитник примечателен, прежде всего, тем, что именно его, а не Брандао, можно назвать первым бразильцем в истории «горняков». Как минимум формально это утверждение имеет полное право на жизнь, так как Дамиан Родригес, несмотря на свое уругвайское гражданство, родился и первые годы жизни провел в Бразилии, и именно с него начался активный южноамериканский трансферный вектор Шахтера, который с годами привел к столь успешным результатам, которыми дончане могут похвалиться на европейской арене.

Дамиан Оскар Родригес Кантос родился 27 июля 1974 года в бразильском городе Порту-Алегри. Его отец - бразилец, мать – уругвайка, и в стране, которая в последние годы достаточно исправно поставляет своих футбольных талантов Шахтеру, Родригес провел всего-навсего два года.

«Я действительно появился на свет в Бразилии, но уже в два года с семьей перекочевал в Уругвай. Родители приняли гражданство страны, в которой осели, так что меня, как и мать, можно смело считать уругвайцем. А вот отец - урожденный бразилец. Кстати, я слышал, что в Шахтере должны появиться два футболиста с родины «пентакампеонов», если так - мне веселее будет. И полегче психологически», - рассказывал Дамиан сразу после переезда в Донецк в июне 2002 года.

Трансфер в Шахтер стал для Дамиана Родригеса полной неожиданностью. До этого он знать не знал про Украину, и даже не догадывался, где на карте мира находится Донецк. Впрочем, в европейском футболе уругваец, рожденный в Бразилии, мог оказаться еще в 1999 году. Тогда активный интерес к нему проявлял испанский Расинг, но в последний момент центрального защитника угораздило поломать ногу, и сделка была отменена.

«Помню, что трансфер уже был согласован. В понедельник, когда клубы уже обменивались последними документами, я сказал, что хочу сыграть свой последний матч за Насьональ. У нас как раз было Суперкласико Уругвая против Пеньяроля, а потому я не мог поступить иначе. Именно в этой игре я сломал большеберцовую кость. Эта травма изменила мою судьбу в футболе. Несмотря на договоренность про переезд в Испанию, в итоге я через несколько лет улетел в Украину, став игроком Шахтера», - вспоминал эту историю впоследствии Дамиан Родригес.

На тот момент в Шахтере еще не существовало четко выстроенной трансферной политики по работе с южноамериканцами. Поэтому неудивительно, что игроком «горняков» Дамиан Родригес стал в достаточно солидном по футбольным меркам возрасте – контракт он подписал буквально за несколько недель до своего 28-летия. Договор был заключен на довольно необычный срок – 30 месяцев, а сам Дамиан объяснил переезд в Украину желанием позаботиться о собственном будущем.

«Мне ведь скоро 28, пора серьезно задуматься о будущем. Вариант с Шахтером как раз и позволяет поработать на день завтрашний, обеспечить себя и родных. В 1999-м у меня уже была возможность вырваться в Европу: испанский Расинг настойчиво зазывал. Но обидная травма поставила крест на этих надеждах. К счастью, дверь в Старый Свет сегодня приоткрылась повторно», - рассказывал на презентации в Донецке Родригес.

Его семья поначалу была в смятении от решения Дамиана податься в далекую и непонятную им Украину. Думали, что Родригес их разыгрывает, но на самом деле центральный защитник был настроен решительно.

«Когда только объявил о своем решении, мои родные наотрез отказывались в это верить. Думали, что я шучу. Три раза перезванивал родственникам, чтобы втолковать - это не розыгрыш! Я действительно еду в Украину. Даст Бог, все будет хорошо...» - говорил Дамиан.

Увы, но построить успешную карьеру в Европе уругвайцу с бразильскими корнями не удалось. Несмотря на то, что спустя несколько дней после покупки Дамиана «горняки» объявили о трансфере форварда Сан-Каэтано Брандао, которому было суждено войти в историю донецкой команды и долгое время быть ключевым игроком атаки, хотя болельщики часто костерили этого бразильца за оплошности в реализации и отнюдь не бразильскую технику, адаптироваться, как новоиспеченному партнеру в Украине у Родригеса не вышло.

За Шахтер Дамиан провел лишь 8 матчей, а затем отбыл обратно в Насьональ, где поддерживал форму, прежде чем агенты подыскали для него новый клуб. История ухода Родригеса из донецкой команды вообще оказалась достаточно запутанной, и ныне однозначно сказать, как и что там происходило, пожалуй, смогут лишь непосредственные ее участники.

В частности, летом минувшего года футбольный агент Геннадий Перепаденко вспоминал о том трансфере, дав понять, что к нему по сделке остались вопросы со стороны президента и собственника Шахтера Рината Ахметова.

«Дамиан родился в Бразилии, но затем его родители переехали в Уругвай. На тот момент он вызывался в сборную Уругвая. Его дважды смотрели селекционеры Шахтера. Трансфер одобрили. «Горняки» заплатили за Родригеса 1,5 миллиона долларов. К сожалению, трансфер себя не оправдал. Дамиан сыграл только 8 матчей и через полгода вернулся в Латинскую Америку. Перешел в мексиканский Дорадос де Синалоа. В Шахтере сказали, что ему не хватает скорости», - рассказал Перепаденко.

И добавил: «Правда ли, что мне звонил Ахметов и настойчиво рекомендовал вернуть деньги за трансфер? Да. Я объяснял, что выступал исключительно посредником. Мое дело – рекомендовать игрока. Но время было немного другим, чем сейчас. После звонка президента Шахтера чувствовал себя неуютно».

Неуютно было в Европе и Дамиану Родригесу. После ухода из Шахтера он поиграл в Мексике, Колумбии и Перу, а заканчивать вернулся в родной Уругвай. Летом 2008 года в 34-летнем возрасте Дамиан попрощался с профессиональным футболом в команде Сентраль Эспаньол.

Примечательно, что на протяжении всей карьеры Дамиан Родригес мечтал поиграть за одну из бразильских команд. Когда стало понятно, что в Шахтере центрбеку ничего не светит, его агенты активно работали над поиском вариантов трудоустройства для своего клиента именно в Бразилии, но так ничего и не подыскали.

Неудивительно, что после завершения карьеры Дамиан обзавелся недвижимостью в Бразилии, которую считает одной из наиболее приемлемых стран для комфортного проживания.

«Я родился в Порту-Алегри, и хотя детство провел неподалеку от Монтевидео, не могу скрывать, что мне очень нравится тропический климат. По мере возможности я стараюсь уходить от холода, поэтому выбрал для жизни Рио-де-Жанейро. Я всегда очень хотел жить в Бразилии, в основном из-за климата и потому, что это невероятно красивая страна», - рассказывал Родригес.

И пускай его история в Шахтере не заладилась, но он стал одной из «первых ласточек» наряду с Брандао, которые положили начало активной работе «горняков» на южноамериканском рынке, вектор работы на котором, с приходом в 2004-м году на тренерский мостик команды Мирчи Луческу, окончательно сместился на Бразилию. Сегодня, когда ни Луческу, ни Дамиана уже нет в Шахтере, в стане «горняков» присутствует целая колония из 12 бразильцев (плюс натурализованные украинцы Марлос и Жуниор Мораес), хотя вряд ли кто-то из них сейчас знает и задумывается над тем, что их история в Украине, по сути, является продолжением трансферного эксперимента донецкого клуба, начинавшегося в 2002-м с Родригеса…

Текст: meta.ua/sport/

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Юрий Штемберг, Sport.ua

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