Защитник Интера: «Наша цель – cкудетто»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях команды на новый сезон:
«Наша цель – cкудетто. После победы в чемпионате нельзя рассчитывать на меньшее. Мы будем работать, чтобы повторить успех, хотя мы знаем, что легко не будет.
Мы должны нацеливаться на победу в каждом матче, чтобы доказать, что «Интер» – до сих пор самая сильная команда».
Вчера «Интер» представил нового титульного спонсора.
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Источник — Gazzetta dello Sport
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