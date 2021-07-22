Защитник Интера: «Наша цель – cкудетто»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях команды на новый сезон:

«Наша цель – cкудетто. После победы в чемпионате нельзя рассчитывать на меньшее. Мы будем работать, чтобы повторить успех, хотя мы знаем, что легко не будет.

Мы должны нацеливаться на победу в каждом матче, чтобы доказать, что «Интер» – до сих пор самая сильная команда».

Вчера «Интер» представил нового титульного спонсора.