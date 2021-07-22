Сергей ПАЛКИН: «Главная задача – попасть в групповой этап Лиги чемпионов»

Гендиректор «Шахтера» - о жеребьевке квалификации Лиги чемпионов

  • 22.07.2021 12:26
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  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Главная задача – попасть в групповой этап Лиги чемпионов»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал итоги жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, которая свела «горняков» с бельгийским «Генком»:

– Жеребьевка Лиги чемпионов. «Генк» – оптимальный соперник? Или хотелось бы видеть другую команду?
– Если мы хотим показывать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем постоянно гадать, кто лучше и кто хуже, но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать тот футбол, ради которого все сегодня работаем, с учетом нового тренерского штаба и пришедших к нам футболистов. У «Генка» есть пара топовых футболистов, команда достаточно серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и проходить дальше.

– Обсуждали результаты жеребьевки с Роберто Де Дзерби? Какое у него мнение о сопернике?
– Да, мы все друг с другом поговорили. Квалификация Лиги чемпионов – это достаточно серьезное событие. Поделились мнениями, и они совпадают. Если мы хотим о себе заявить в Лиге чемпионов, то должны играть на максимуме, при этом уважать соперника и понимать, что легких и проходных матчей не будет.

– Есть ли у «Шахтера» глобальные задачи в еврокубках?
– Должны попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это главная задача. Все концентрируются именно на этом направлении. Дальше будет видно, потому что все зависит и от соперников, и от ситуации. А на сегодня только такая задача.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 22.07.2021 12:28
    0
    Ну с такими вложениями и амбициями, было бы пропало туда не попасть, тем более шо на пути пока вполне проходимые бельгийцы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.07.2021 12:28
    0
    Ну с такими вложениями и амбициями, было бы пропало туда не попасть, тем более шо на пути пока вполне проходимые бельгийцы
    Ссылка
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