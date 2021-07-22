ЭВРА – о критике Санчо, Сака и Рэшфорда: «Расисты опозорили Англию»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу оскорблений, которые вылились на темнокожих игроков сборной Англии Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака из-за их незабитых пенальти в серии 11-метровых в финале Евро-2020 против Италии:

«Я не был удивлен. Отвратительно. Этим расистам должно быть стыдно за себя, потому что они опозорили Англию.

Особенно больно это видеть, так как эти юные парни могут быть еще не такими сильными. Это нечестно, потому что мы должны гордиться ими. Я не англичанин. Но, поверьте мне, я испытывал большую гордость от выступления Англии на этом турнире».