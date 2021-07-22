Милан хочет подписать Зиеша. Но не этим летом

Хаким Зиеш стал главной трансферной целью «Милана» на позицию вингера. Однако трансфер игрока «Челси» вряд ли состоится этим летом.

Позиция вингера сейчас не является приоритетной для «Милана». Также важен финансовый аспект – «россонери» сейчас не могут себе позволить полноценный трансфер Зиеша. Ранее сообщалось о том, что «Милан» хочет арендовать Зиеша.

В прошлом сезоне на счету Зиеша 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.