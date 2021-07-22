Милан хочет подписать Зиеша. Но не этим летом

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Италии

  • 22.07.2021 11:11
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
Милан хочет подписать Зиеша. Но не этим летом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Хаким Зиеш стал главной трансферной целью «Милана» на позицию вингера. Однако трансфер игрока «Челси» вряд ли состоится этим летом.

Позиция вингера сейчас не является приоритетной для «Милана». Также важен финансовый аспект – «россонери» сейчас не могут себе позволить полноценный трансфер Зиеша. Ранее сообщалось о том, что «Милан» хочет арендовать Зиеша.

В прошлом сезоне на счету Зиеша 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.

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(1 голос)

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Комментарии
    Vitvit
    online
      Vitvit, 22.07.2021 11:17
    0
    Мфк Миколаїв хоче арендувати Ліонеля Мессі , але не цього літа!!!
    Джерело...
    Я такі новини можу пачками видавать ,кожну хвилину)))))))))))
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 22.07.2021 11:17
    0
    Мфк Миколаїв хоче арендувати Ліонеля Мессі , але не цього літа!!!
    Джерело...
    Я такі новини можу пачками видавать ,кожну хвилину)))))))))))
    Ссылка
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