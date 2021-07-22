Берарди заинтересовал Боруссию Дортмунд и два клуба АПЛ

26-летний атакующий полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди вошел в сферу интересов английских и немецких клубов.
Дортмундская «Боруссия», а также лондонские «Челси» и «Вест Хэм» нацелились на итальянского футболиста.
Соглашение 26-летнего вингера с «Сассуоло» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Берарди принял участие в 30 матчах, забил 17 мячей и сделал 8 результативных передач. Недавно в составе национальной команды Италии Доменико стал чемпионом Европы.
Источник — Football-Italia
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