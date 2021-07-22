Альба не спешит соглашаться на понижение зарплаты в Барселоне

Каталонская «Барселона», которая испытывает финансовые трудности, надеется, что игроки команды согласятся пойти на сокращение заработной платы.

Клуб уже попросил пятерых ветеранов пойти на этот шаг в надежде, что это поможет команде двигаться вперед. Четыре из них согласятся на сокращение зарплаты. Это Лионель Месси, Жерар Пике, Серхи Роберто и Серхио Бускетс.

А вот защитник Жорди Альба пока не подал клубу никаких сигналов о том, что он согласится с предложением ужаться в зарплате.

В «Барсе» надеются, что ситуация разрешится после того, как президент клуба Жоан Лапорта проведет личную встречу с игроком. В противном случае велика вероятность того, что клуб и игрок будут разрешать конфликт интересов в суде.

Ранее сообщалось, что Месси пошел на очень серьезные уступки.