Альба не спешит соглашаться на понижение зарплаты в Барселоне

Президент клуба Жоан Лапорта проведет личную встречу с игроком

  • 22.07.2021 10:33
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Альба не спешит соглашаться на понижение зарплаты в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Каталонская «Барселона», которая испытывает финансовые трудности, надеется, что игроки команды согласятся пойти на сокращение заработной платы.

Клуб уже попросил пятерых ветеранов пойти на этот шаг в надежде, что это поможет команде двигаться вперед. Четыре из них согласятся на сокращение зарплаты. Это Лионель Месси, Жерар Пике, Серхи Роберто и Серхио Бускетс. 

А вот защитник Жорди Альба пока не подал клубу никаких сигналов о том, что он согласится с предложением ужаться в зарплате.

В «Барсе» надеются, что ситуация разрешится после того, как президент клуба Жоан Лапорта проведет личную встречу с игроком. В противном случае велика вероятность того, что клуб и игрок будут разрешать конфликт интересов в суде.

Ранее сообщалось, что Месси пошел на очень серьезные уступки.

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