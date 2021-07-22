Директор Арены Львов зарабатывает меньше 20 тысяч гривен

Директор стадиона «Арена Львов» Ольга Манько назвала свою зарплату.
– Сколько зарабатывает Ольга Манько на своей должности?
– Мой оклад директора «Арены Львов» – 19 тысяч гривен.
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Источник — Брутальный футбол
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Содержание статьи: Мій оклад директора «Арени Львів» - 19 тисяч гривень
Вы вообще понимаете разницу между окладом и зарплатой?
Ну надо ж что то делать.
Спасать девушку.
Молода, дуже гарна - їй треба тисячі доларів зарплату!
Содержание статьи: Мій оклад директора «Арени Львів» - 19 тисяч гривень
Вы вообще понимаете разницу между окладом и зарплатой?
Содержание статьи: Мій оклад директора «Арени Львів» - 19 тисяч гривень
Вы вообще понимаете разницу между окладом и зарплатой?
Ну надо ж что то делать.
Спасать девушку.
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