Директор Арены Львов зарабатывает меньше 20 тысяч гривен

Ольга Манько назвала свой оклад

  • 22.07.2021 09:04
  • 409 просмотров
  • 5 комментариев
Директор Арены Львов зарабатывает меньше 20 тысяч гривен
© Футбол 1/2/3. Ольга Манько

Директор стадиона «Арена Львов» Ольга Манько назвала свою зарплату.

– Сколько зарабатывает Ольга Манько на своей должности?
– Мой оклад директора «Арены Львов» – 19 тысяч гривен.

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Источник — Брутальный футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 09:25
    0
    Ярослав Лапшенков, 22.07.2021 09:16
    Название статьи: Директор Арени Львів заробляє менше 20 тисяч гривень
    Содержание статьи: Мій оклад директора «Арени Львів» - 19 тисяч гривень
    Вы вообще понимаете разницу между окладом и зарплатой?
    Для тех, кто работает на ставке, это одно и то же. Там премии и прогрессивки не предусмотрены. Нет ночных и праздничных.
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 09:22
    0
    Нормально. Как мастер участка.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 22.07.2021 09:20
    0
    Мы вот решили всей смелой сшить вам платок, слезы бегут видно же.
    Ну надо ж что то делать.
    Спасать девушку.
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 22.07.2021 09:17
    -1
    Мала зарплата спонукає до корупції.
    Молода, дуже гарна - їй треба тисячі доларів зарплату!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 22.07.2021 09:16
    -1
    Название статьи: Директор Арени Львів заробляє менше 20 тисяч гривень
    Содержание статьи: Мій оклад директора «Арени Львів» - 19 тисяч гривень
    Вы вообще понимаете разницу между окладом и зарплатой?
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 09:25
    0
    Ярослав Лапшенков, 22.07.2021 09:16
    Название статьи: Директор Арени Львів заробляє менше 20 тисяч гривень
    Содержание статьи: Мій оклад директора «Арени Львів» - 19 тисяч гривень
    Вы вообще понимаете разницу между окладом и зарплатой?
    Для тех, кто работает на ставке, это одно и то же. Там премии и прогрессивки не предусмотрены. Нет ночных и праздничных.
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 09:22
    0
    Нормально. Как мастер участка.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 22.07.2021 09:20
    0
    Мы вот решили всей смелой сшить вам платок, слезы бегут видно же.
    Ну надо ж что то делать.
    Спасать девушку.
    Ссылка
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