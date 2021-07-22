Гризманна хотят подписать ПСЖ и ряд клубов АПЛ

30-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн этим летом может сменить клубную прописку.
Нападающим интересуются ПСЖ и ряд клубов английской Премьер-лиги. «Барселона» хочет продать Антуана, поскольку его трансфер позволит улучшить финансовую ситуацию клуба.
Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 20 голов и 13 ассистов в 51 матче за каталонцев во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянский «Ювентус» отказался менять Дибалу на Гризманна.
Источник — Marca
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