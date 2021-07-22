Гризманна хотят подписать ПСЖ и ряд клубов АПЛ

Французский нападающий может покинуть «Барселону»

  • 22.07.2021 07:30
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Гризманна хотят подписать ПСЖ и ряд клубов АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

30-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Антуан Гризманн этим летом может сменить клубную прописку.

Нападающим интересуются ПСЖ и ряд клубов английской Премьер-лиги. «Барселона» хочет продать Антуана, поскольку его трансфер позволит улучшить финансовую ситуацию клуба.

Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 20 голов и 13 ассистов в 51 матче за каталонцев во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский «Ювентус» отказался менять Дибалу на Гризманна.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 22.07.2021 07:42
    0
    30 років - 60 міліонів за Грізмана, повний бред..це не той гравець який може вирішити долю матчу, так класний гравець який помаленьку, сезони через два ніякому гранду не буде потрібний.
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 22.07.2021 07:42
    0
    30 років - 60 міліонів за Грізмана, повний бред..це не той гравець який може вирішити долю матчу, так класний гравець який помаленьку, сезони через два ніякому гранду не буде потрібний.
    Ссылка
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