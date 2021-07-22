Вивчаренко и Бражко останутся в первой команде Динамо

Мирча Луческу досрочно отправил футболистов с учебно-тренировочного сбора

  • 22.07.2021 04:32
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Вивчаренко и Бражко останутся в первой команде Динамо
© ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Мирча Луческу досрочно отправил со сбора в Швейцарии шестерых футболистов «Динамо», в их числе защитника Константина Вивчаренко и хавбека Владимира Бражко.

Тем не менее, оба 18-летних футболиста в сезоне 2021/2022 продолжат выступления за первую команду «Динамо». Вивчаренко был заявлен на сезон по списку Б, Бражко будет вскоре заявлен. Владимиру еще предстоит залечивать травму голеностопа.

Владислав Ванат, также покинувший сбор «Динамо», скорее всего, продолжит выступления в другом клубе.

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Источник — Динамомания

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