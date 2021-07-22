Альянс подписал двух украинцев

В среду, 21 июля, игроками «Альянса» официально стали украинские защитники Кирилл Зайков и Роман Адаменко.
Ранее Зайков выступал за молодежный состав СК «Днепр-1», а последним клубом Адаменко было житомирское «Полесье».
В сезоне 2021/2022 «Альянс» выступит в Первой лиге Украины.
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Источник — ФК Альянс
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