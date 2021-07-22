Павел ОРИХОВСКИЙ: «Рух — это очень амбициозный проект»

Украинский футболист объяснил, почему решил продолжить карьеру во львовском клубе

  • 22.07.2021 03:48
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Павел ОРИХОВСКИЙ: «Рух — это очень амбициозный проект»
© ФК Рух. Павел Ориховский

25-летний украинский полузащитник Павел Ориховский прокомментировал подписание контракта со львовским «Рухом».

«Рад, что подписал контракт с «Рухом» и оказался в таком замечательном месте. Заметно невооруженным глазом, что это клуб, который развивается, поэтому, думаю, мы вместе будем двигаться в правильном направлении. Ко мне поступило предложение от руководства «Руха». Мы встретились и обсудили все детали. Я взял время на размышления, посоветовался с женой и родными и решил перейти именно во львовский клуб. Я учитывал многие факторы. «Рух» — это очень амбициозный проект. Привлекает тот факт, что президент клуба строит крутую современную Академию. На самом деле, это сыграло очень важную роль», — отметил Ориховский.

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Источник — ФК Рух Львов

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