Анатолий ТРУБИН: «Ворота оберегаешь всю карьеру, а любимую — всю жизнь»

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин стал гостем на свадьбе 22-летнего украинского игрока «Шахтера» Валерия Бондаря с ведущей Дарьей Савиной.
«Ворота оберегаешь всю карьеру, а любимую — всю жизнь.
P.S. С вашим днем, Валера и Даша», — прокомментировал Анатолий свежее фото.
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Источник — Instagram
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