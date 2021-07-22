Анатолий ТРУБИН: «Ворота оберегаешь всю карьеру, а любимую — всю жизнь»

Вратарь «Шахтера» стал гостем на свадьбе своего одноклубника

  • 22.07.2021 02:28
  • 61 просмотр
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Ворота оберегаешь всю карьеру, а любимую — всю жизнь»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин стал гостем на свадьбе 22-летнего украинского игрока «Шахтера» Валерия Бондаря с ведущей Дарьей Савиной.

«Ворота оберегаешь всю карьеру, а любимую — всю жизнь.

P.S. С вашим днем, Валера и Даша», — прокомментировал Анатолий свежее фото.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    futbolboss
      futbolboss, 22.07.2021 02:52
    0
    Де Цой, тьху Ніцой ???, не на солов'їній балакає, хлопаки несіть шини, на гіляку його. Слава уКрайні. Ukraina über alles !!!
    Ссылка
    futbolboss
      futbolboss, 22.07.2021 02:52
    0
    Де Цой, тьху Ніцой ???, не на солов'їній балакає, хлопаки несіть шини, на гіляку його. Слава уКрайні. Ukraina über alles !!!
    Ссылка
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