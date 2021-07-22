ФОТО. Колос готовится к поединку с Вересом

Уже в субботу, 24-го июля, «Колос» в стартовом туре украинской Премьер-лиги сыграет на выезде против ровенского «Вереса». Стартовый свисток матча прозвучит на луцком стадионе «Авангард» в 17:00.

«Колос» продолжает подготовку к этому матчу по намеченному тренерским штабом плану. В среду в Ковалевке состоялась вечерня тренировка, в котором принял участие шестой новичок «Колоса» в летнее межсезонье — бразильский полузащитник Диего Сантос. Соглашение с бразильским вингером, который перешел в «Колос» из белорусского «Витебска», рассчитано на 3 года.

В четверг у команды по расписанию утренняя тренировку, и уже в пятницу «Колос» отправится в Луцк.

Матч «Верес» — «Колос» в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 2».